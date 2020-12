Epatocarcinoma | Gemelli | affidarsi a centri di grande esperienza

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma – “L’e’ il tumore piu’ frequente del fegato e l’intervento di resezione epatica e’ uno dei trattamenti che possono portare a guarigione. La resezione epatica e’ un intervento chirurgico delicato che puo’ essere associato a complicanze postoperatorie molto importanti”. E’ quanto si legge in uno studio appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Annals of Surgery coordinato dal gruppo del Professore Felice Giuliante, Ordinario di Chirurgia Generale all’Universita’ Cattolica, campus di Roma e Direttore dell’Unita’ di Chirurgia Epatobiliare della Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS. Lo studio dimostra “che i pazienti sottoposti a intervento chirurgico di resezione perhanno un minor rischio di complicanze gravi e di mortalita’ post-operatoria, se scelgono un ospedale ad alto volume ...

Il risultato raggiunto al Gemelli, che permette di aggiungere una nuova efficace arma all'arsenale di strumenti per combattere l'epatocarcinoma, è stato possibile grazie al lavoro del Gruppo multidisciplinare per la gestione dell'Epatocarcinoma denominato HepatoCatt, attivo dal 2008.