“Ecco cosa farò!”. Franceska Pepe, ‘coltellata’ ad Alfonso Signorini. La conferma dopo l’addio al GF Vip (Di giovedì 10 dicembre 2020) Al ‘Grande Fratello Vip’ in tanti si sono accorti dell’assenza di Franceska Pepe in studio, dove si trovano gli eliminati, Alfonso Signorini e gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. E nelle ultime ore l’ex gieffina ha rotto il silenzio rispondendo finalmente alle domande dei fan. Attivissima sul suo profilo Instagram, l’ex inquilina si è fatta notare per il suo carattere fumantino e senza peli sulla lingua e nei giorni scorsi ha svelato i motivi della sua assenza. In tanti le hanno chiesto il perché della sua mancata presenza al ‘GF Vip’ e la Pepe ha confessato di aver scelto di non presentarsi più in studio durante le puntate in diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini.



Lo ha confermato pubblicando una conversazione con una sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Al ‘Grande Fratello Vip’ in tanti si sono accorti dell’assenza diin studio, dove si trovano gli eliminati,e gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. E nelle ultime ore l’ex gieffina ha rotto il silenzio rispondendo finalmente alle domande dei fan. Attivissima sul suo profilo Instagram, l’ex inquilina si è fatta notare per il suo carattere fumantino e senza peli sulla lingua e nei giorni scorsi ha svelato i motivi della sua assenza. In tanti le hanno chiesto il perché della sua mancata presenza al ‘GF Vip’ e laha confessato di aver scelto di non presentarsi più in studio durante le puntate in diretta del reality show condotto daLo hato pubblicando una conversazione con una sua ...

Agenzia_Ansa : #Dpcm di #Natale, ecco le #faq del #governo, cosa si potrà fare e cosa no. Consentiti gli #spostamenti nelle second… - Agenzia_Ansa : Pubblicate sul sito del governo le #Faq sul #Dpcm. Ecco cosa si potrà fare e cosa no. Si agli #spostamenti ma tra r… - Avvenire_Nei : Spostamenti, seconde case, visite ai nonni: ecco cosa si potrà fare per le feste - NiaSama5 : RT @ilbazardimari: Dopo un mese di pausa ecco il nostro video con le novità anime in tv e streaming per questo Dicembre 2020 e voi cosa seg… - najoua_tarik : Ecco cosa intendo con TOSSICITÀ. Questa è la gente che immagino sia 'violenta' anche nella vita reale visto che cer… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco cosa Grande Fratello Vip, Franceska Pepe intervista esclusiva ...

Franceska Pepe nata a Carrara, il 29 agosto del 1992. Modella e influencer, si divide tra Milano e Sarzana dove via con la sua famiglia. Dopo essersi classificata seconda al concorso di 'Miss ...

La mamma di Franceska Pepe: Eleonora e la figlia due gocce ...

Franceska Pepe è una ragazza simpatica ma sicuramente molto bella che non passa inosservata e proprio per questo ha partecipato in passato a Miss Europa oltre che ha posato in foto molto provocanti per la rivista PlayBoy.Ma da chi ha ripreso la sua bellezza la giovane ed esuberante Franceska Pepe? Quello che possiamo dirvi è che Franceska ha ripreso tutto dalla sua dolce mamma.

Chi è Francesca Pepe: Biografia, Età, Laurea, Sgarbi, Ex ...

Francesca Pepe conosciuta anche come Franceska Pepe, è una modella e influencer attiva su Instagram, conosciuta per aver posato per la celebre rivista Playboy, per aver recitato in “The Lady” e per il presunto flirt con Vittorio Sgarbi.Franceska Pepe è una delle concorrenti ufficiali del Grande Fratello VIP 2020 condotto da Alfonso Signorini.

Franceska Pepe nata a Carrara, il 29 agosto del 1992. Modella e influencer, si divide tra Milano e Sarzana dove via con la sua famiglia. Dopo essersi classificata seconda al concorso di 'Miss ...Franceska Pepe è una ragazza simpatica ma sicuramente molto bella che non passa inosservata e proprio per questo ha partecipato in passato a Miss Europa oltre che ha posato in foto molto provocanti per la rivista PlayBoy.Ma da chi ha ripreso la sua bellezza la giovane ed esuberante Franceska Pepe? Quello che possiamo dirvi è che Franceska ha ripreso tutto dalla sua dolce mamma.Francesca Pepe conosciuta anche come Franceska Pepe, è una modella e influencer attiva su Instagram, conosciuta per aver posato per la celebre rivista Playboy, per aver recitato in “The Lady” e per il presunto flirt con Vittorio Sgarbi.Franceska Pepe è una delle concorrenti ufficiali del Grande Fratello VIP 2020 condotto da Alfonso Signorini.