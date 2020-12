“Da Conte un delirio di onnipotenza”. La giornalista del “Corriere” svela la trappola in cantiere (video) (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Un delirio di onnipotenza, quello di Conte”. Maria Teresa Meli, firma politica del Corriere della Sera, non risparmia frecciate al premier a commento della sua giornata salva-governo, sul fronte del Mes, prima alla Camera e poi al Senato. Incassato il sì della sua maggioranza, ha però spaccato la stessa, dilaniato i grillini ed è riuscito anche a riavvicinare Renzi al Pd. Asse pericolosissimo per il governo attuale, in quanto potrebbe cercare i numeri per far fuori i grillini e dare vita a un nuovo esecutuvo. “Conte ha pensato che fosse scontato di poter continuare ad andare avanti. Dietro Renzi, che ci mette la faccia, c’è tutto il malessere del PD, molti parlamentari del PD in Aula hanno applaudito l’intervento di Renzi”, spiega in questa intervista a Myrta Merlino, sulla Sette, Maria Teresa Meli. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Undi onnipotenza, quello di”. Maria Teresa Meli, firma politica del Corriere della Sera, non risparmia frecciate al premier a commento della sua giornata salva-governo, sul fronte del Mes, prima alla Camera e poi al Senato. Incassato il sì della sua maggioranza, ha però spaccato la stessa, dilaniato i grillini ed è riuscito anche a riavvicinare Renzi al Pd. Asse pericolosissimo per il governo attuale, in quanto potrebbe cercare i numeri per far fuori i grillini e dare vita a un nuovo esecutuvo. “ha pensato che fosse scontato di poter continuare ad andare avanti. Dietro Renzi, che ci mette la faccia, c’è tutto il malessere del PD, molti parlamentari del PD in Aula hanno applaudito l’intervento di Renzi”, spiega in questa intervista a Myrta Merlino, sulla Sette, Maria Teresa Meli. L'articolo Secolo d'Italia.

RealPiccinini : Conte continua a parlare degli episodi, di sfortuna, dei gol sbagliati, della mancanza di rispetto da parte degli a… - Inter : ?? | FORMAZIONE Ci siamo! Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterShakhtar! ?? #FORZAINTER ???? #UCL - marcotravaglio : Da che mondo è mondo, quando l’Anonima Sequestri prende qualcuno in ostaggio, chiama i famigliari per chiedere il r… - Antimo80295775 : @officialmaz La modestia nn è di casa da Conte - OcchioBeppe : RT @90ordnasselA: Si va avanti con Conte, è inutile che continuate a delirare con questi #ConteOut. La situazione economica non lo permette… -

Ultime Notizie dalla rete : “Da Conte Ue: Conte, 'Recovery in tempi rapidi o cittadini non perdoneranno' Affaritaliani.it M5s, da fronda a frondina. Conte supera l'ostacolo Mes ...

M5s, da fronda a frondina. Conte supera l'ostacolo Mes alla Camera Ma il vero avvertimento arriva da Pd e Iv sul Recovery plan. Assenze in Forza Italia

Salvini va da Conte: serve incontro urgente su Natale e ...

Salvini, raccontano fonti della Lega, si è avvicinato al premier chiedendo un incontro urgente sull'apertura delle scuole e sulle chiusure di Natale: in particolare, il leader leghista ha espresso preoccupazione perché la ripresa dell'attiv ...

I due minuti concessi da Conte a Eriksen in Inter-Bologna ...

Christian Eriksen è stato mandato in campo da Antonio Conte a pochi secondi dal 91esimo minuto di Inter-Bologna, a partita praticamente finita. Non è la prima volta che succede nelle ultime...

M5s, da fronda a frondina. Conte supera l'ostacolo Mes alla Camera Ma il vero avvertimento arriva da Pd e Iv sul Recovery plan. Assenze in Forza ItaliaSalvini, raccontano fonti della Lega, si è avvicinato al premier chiedendo un incontro urgente sull'apertura delle scuole e sulle chiusure di Natale: in particolare, il leader leghista ha espresso preoccupazione perché la ripresa dell'attiv ...Christian Eriksen è stato mandato in campo da Antonio Conte a pochi secondi dal 91esimo minuto di Inter-Bologna, a partita praticamente finita. Non è la prima volta che succede nelle ultime...