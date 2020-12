Come affrontare il Natale ai tempi del Covid, i consigli di Luca Zaia in diretta su Mattino 5 (Di giovedì 10 dicembre 2020) La puntata odierna di Mattino 5 si è aperta con le dichiarazioni di Luca Zaia in merito al Natale di quest’anno. Il numero uno della Regione Veneto si è augurato, tra le altre cose, che quello di quest’anno sia il primo e l’ultimo che trascorreremo in questo modo. Natale ai tempi del Covid, cosa ne pensa Zaia Direi di essere assolutamente rispettosi delle regole. Spero che questo sia il primo e l’ultimo Natale che viviamo così. Le regole sono molto chiare: bisogna evitare di creare gli assembramenti, di mettere in sicurezza ovviamente le persone che non sono conviventi, per cui anche se si fanno delle visite per gli auguri e quant’altro si ricordi sempre che anche nelle abitazioni estranee di non conviventi, che magari sono i parenti, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 10 dicembre 2020) La puntata odierna di5 si è aperta con le dichiarazioni diin merito aldi quest’anno. Il numero uno della Regione Veneto si è augurato, tra le altre cose, che quello di quest’anno sia il primo e l’ultimo che trascorreremo in questo modo.aidel, cosa ne pensaDirei di essere assolutamente rispettosi delle regole. Spero che questo sia il primo e l’ultimoche viviamo così. Le regole sono molto chiare: bisogna evitare di creare gli assembramenti, di mettere in sicurezza ovviamente le persone che non sono conviventi, per cui anche se si fanno delle visite per gli auguri e quant’altro si ricordi sempre che anche nelle abitazioni estranee di non conviventi, che magari sono i parenti, ...

GiuliaGrilloM5S : ??(ST)Veniamo da 10 anni di tagli su personale medico e sanitario, al di là del piano pandemico, come si può pensare… - PaginaVox : PAROLA ALLA CORTE Joe #Hoft, osservatore della politica #USA e fondatore si '#thegatewaypundit', spiega come… - hyukamini : tra qualche mese sarò maggiorenne, non so come si paghino le tasse, non ho alcuna competenza per un futuro lavoro e… - tommaso_guerra : Come affrontare un problema (l'estremismo violento) da diversi punti di vista. Quello della narrazione con bias di… - prdsunflower : quando devo affrontare le cose da sola sembro sempre un cazz0 di chihuahua per come tremo -