Calcio in lutto: è morto a 64 anni Paolo Rossi, il nostro Pablito (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un’altra tremenda notizia in questo sconvolgente 2020. E’ morto a 64 anni Paolo Rossi, per tutti Pablito, l’uomo dei nostri sogni Mondiali, l’attaccante che ci fece gioire nel 1982 in Spagna, portandoci sul tetto più alto e conquistando poi il Pallone d’Oro. Attaccante di Juve, Milan, Vicenza, Perugia, Como e Verona, ha riempito un pezzo della nostra vita regalandoci gioie indescrivibili. Alla famiglia le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione. Foto: Paolo Rossi Twitter ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un’altra tremenda notizia in questo sconvolgente 2020. E’a 64, per tutti, l’uomo dei nostri sogni Mondiali, l’attaccante che ci fece gioire nel 1982 in Spagna, portandoci sul tetto più alto e conquistando poi il Pallone d’Oro. Attaccante di Juve, Milan, Vicenza, Perugia, Como e Verona, ha riempito un pezzo della nostra vita regalandoci gioie indescrivibili. Alla famiglia le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione. Foto:Twitter ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

