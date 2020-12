Un museo degli affetti in scatola | ecco l’idea dei musei modenesi per intrattenere i bimbi durante le feste

Leggi su dire

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) BOLOGNA – Una scatola da ritirare per crearsi un personalissimo ‘Museo degli affetti’, una presentazione di libro d’arte online, un tombolone d’artista per giocare insieme salutando le festività vissute in modalità anti Covid-19. Al centro c’è l’opera realizzata dall’artista Alice Padovani per i Musei al festival filosofia ‘Archivial impulse or The Museum-Machine’, come un archivio emotivo di oggetti dalle collezioni e conservati nei depositi. I disegni che ne ha fatto Padovani confluiscono ora in un libro d’artista che sarà presentato online sabato 19 dicembre. UNA SCATOLA IN CUI RACCHIUDERE GLI AFFETTI