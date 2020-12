Space Rider, gestione missioni ad Altec e Telespazio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Saranno le aziende italiane Altec (Thales Alenia Space 63,75% e ASI 36,25%) e Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) a gestire il segmento di terra e le missioni del nuovo mini-Shuttle europeo dell'Esa, "Space Rider" in forza di un contratto appena concluso con l'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Lo "Space Rider" è un veicolo spaziale senza pilota con circa 600 Kg di carico utile, in grado di realizzare esperimenti scientifici e tecnologici in microgravità volando nello Spazio a 400 km d'altezza e rientrando autonomamente sulla Terra, garantendo il recupero del carico.Anch'esso ha Dna italiano, costruito da Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) e AVIO, sarà lanciato dallo spazioporto ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Saranno le aziende italiane(Thales Alenia63,75% e ASI 36,25%) e, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) a gestire il segmento di terra e ledel nuovo mini-Shuttle europeo dell'Esa, "" in forza di un contratto appena concluso con l'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Lo "" è un veicolo spaziale senza pilota con circa 600 Kg di carico utile, in grado di realizzare esperimenti scientifici e tecnologici in microgravità volando nello Spazio a 400 km d'altezza e rientrando autonomamente sulla Terra, garantendo il recupero del carico.Anch'esso ha Dna italiano, costruito da Thales Alenia, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) e AVIO, sarà lanciato dallo spazioporto ...

LaStampa : A differenza di quello americano potrà andare e tornare dallo spazio in modalità automatica, quindi senza astronaut… - AgusB2011 : RT @ASI_spazio: Firmati oggi due contratti con @Esa per la realizzazione dei segmenti di volo e di terra dello shuttle europeo #SpaceRider.… - Massimo_Digital : C'è tanto spazio ????? nel futuro di Torino... Ma questa volta sarà ancora più utile per tornare a terra ?? Thales Ale… - gilda_f : RT @repubblica: Italia in prima fila creare lo Space Rider, il mini shuttle dell'Esa per le missioni nello Spazio - vitoadamo15 : RT @LaStampa: A differenza di quello americano potrà andare e tornare dallo spazio in modalità automatica, quindi senza astronauti a bordo.… -