MotoGP 2021 Brno, niente GP per la prossima stagione

Nella proposta di calendario MotoGP 2021 lo slot solitamente occupato da Brno era stato lasciato vuoto. Al momento sembra che l'Automotodrom di Brno, in Repubblica Ceca, non ospiterà la consueta tappa del Motomondiale. Ormai una classica dal lontano 1987 (ad eccezione del 1992) la pista ceca, che ha regalato la prima vittoria e il primo titolo iridato a Valentino Rossi nel Motomondiale e a Brad Binder la prima vittoria in top class nel corso della stagione passata, rischia addirittura un'assenza prolungata. Brad Binder ha vinto la sua prima gara in MotoGP a Brno lo scorso agosto – Photo credit: MotoGP.com

Covid e mancanza di fondi tagliano fuori Brno dalla MotoGP 2021

