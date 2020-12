**Mes: senatori M5S, 'no voto per risoluzione, incoerente con nostro programma'** (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Non abbiamo potuto votare a favore dell'odierna risoluzione di maggioranza ritenendo che gli indirizzi con essa impartiti al governo siano inefficaci nel difendere gli interessi dei nostri concittadini ed incoerenti con il programma del moVimento 5 stelle". Si legge in una congiunta dei senatori 5 Stelle Bianca Laura Granato, Fabrizio Trentacoste, Margherita Corrado, Luisa Angrisani, Nicola Morra, Silvana Abate. "Auspichiamo che in futuro decisioni di tale delicatezza vengano affrontate con reale e tempestiva condivisione, con maggiore trasparenza, per non mettere a rischio la credibilità del moVimento e l'affidabilità di questo esecutivo". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Non abbiamo potuto votare a favore dell'odiernadi maggioranza ritenendo che gli indirizzi con essa impartiti al governo siano inefficaci nel difendere gli interessi dei nostri concittadini ed incoerenti con ildel moVimento 5 stelle". Si legge in una congiunta dei5 Stelle Bianca Laura Granato, Fabrizio Trentacoste, Margherita Corrado, Luisa Angrisani, Nicola Morra, Silvana Abate. "Auspichiamo che in futuro decisioni di tale delicatezza vengano affrontate con reale e tempestiva condivisione, con maggiore trasparenza, per non mettere a rischio la credibilità del moVimento e l'affidabilità di questo esecutivo".

