F1, Mick Schumacher pronto per l’esordio in F1: guiderà la Haas nella FP1 del GP di Abu Dhabi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mick Schumacher farà il proprio esordio ufficiale in F1 nella giornata di venerdì 11 dicembre in occasione delle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Il tedesco sarà al volante della Haas, in una sorta di antipasto della prossima stagione perché il figlio d’arte guiderà questa vettura da titolare nel 2021. Il fresco Campione della F2 prenderà il posto del danese Kevin Magnussen per la prima sessione, affiancando il brasiliano Pietro Fittipaldi, reduce dal GP del Sakhir disputato al posto dell’infortunato Romain Grosjean. Mick Schumacher avrebbe dovuto esordire qualche mese fa in occasione delle prove libere 1 al Nurburgring, ma il turno venne ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020)farà il proprio esordio ufficiale in F1giornata di venerdì 11 dicembre in occasione delle prove libere 1 del GP di Abu2020, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. Il tedesco sarà al volante della, in una sorta di antipasto della prossima stagione perché il figlio d’artequesta vettura da titolare nel 2021. Il fresco Campione della F2 prenderà il posto del danese Kevin Magnussen per la prima sessione, affiancando il brasiliano Pietro Fittipaldi, reduce dal GP del Sakhir disputato al posto dell’infortunato Romain Grosjean.avrebbe dovuto esordire qualche mese fa in occasione delle prove libere 1 al Nurburgring, ma il turno venne ...

