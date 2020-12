Barbara Palombelli | chi è il marito Francesco Rutelli?

Leggi su giornal

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)è una conduttrice televisiva molto nota ed apprezzata, con un passato da giornalista.è sposata conè nato a Roma il 14 giugno 1954 sotto il segno divertente dei Gemelli. La sua è una famiglia di origine romana e da ragazzo ha studiato presso il Liceo Classico gestito dai gesuiti per poi arrivare al Liceo Classico dove ha conseguito la maturità. Dopo decide di iscriversi all’Università presso la Facoltà di Architettura: dopo 22 anni scopre che non fa per lui e si ritira senza conseguire la Laurea per dedicarsi a tempo pieno alla politica. 1993 e diventa Sindaco di Roma restando in carica per alcuni anni: una svolta per il Paese che vede in lui un punto di riferimento. Il 25 ...