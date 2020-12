PSG-Basaksehir sospesa | si attende ancora una comunicazione ufficiale

(Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo la sospensione dovuta alla presunta frase razzista del quarto uomo nei confronti di Webo, dovrebbe riprendere dal minuto 22 la gara tra PSG e Istanbul, valida per il sesto turno della fase a gironi di Champions League. I primi rumors parlavano di un rientro in campo alle ore 22.00, ma dopo più di mezz’oranon ci sono comunicazioni ufficiali. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AleAntinelli : Applausi per #Psg e #basaksehir . Il razzismo lo annienti così, dando l'esempio. #PSGIBFK #ChampionsLeague - chedisagio : ?? Sospesa la partita di Champions League tra @PSG_inside e @ibfk2014. I giocatori di ambo le parti hanno lasciato… - LiaCapizzi : Indecente e vergognoso. Adesso gli insulti razzisti arrivano anche dagli arbitri!? Clamoroso in Champions League a… - BombeDiVlad : ?? UFFICIALE - La gara tra #PSG e #Basaksehir si giocherà domani alle ore 18:55 Si ripartirà dal minuto 13 del pri… - fedezic : Bello il gesto dei giocatori di Psg e Basaksehir, uniti nella protesta. È anche con prese di posizione così nette c…

