Giappone | PIL rimbalza nel 3° trimestre grazie a ripresa consumi

(Di martedì 8 dicembre 2020) (Teleborsa) – Confermata la robusta crescita del PIL del Giappone nel 3° trimestre, che ha segnato un deciso recupero dopo lo shock provocato dalla pandemia di coronavirus e dal lockdown in primavera. Secondo l'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) nei tre mesi ha registrato un incremento del 5,3% su trimestre, leggermente superiore al 5% della stima preliminare e del consensus, e si confronta con un -7,9% registrato nel 2° trimestre. Anche su base annuale il Prodotto Interno Lordo è stato lievemente rivisto a +22,9% dal +21,5% della prima lettura e si confronta con il -28,1% del trimestre precedente. A favorire il recupero del PIL i consumi interni(+5,1%) e la domanda estera (+2,7%), mentre soni rimasti ...

