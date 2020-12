GF VIP | Selvaggia Roma confida a Tommaso Zorzi che Giacomo Urtis prova un sentimento per lui

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 8 dicembre 2020) Nella Casa del GF VIP, c’è sempre spazio per i colpi di scena.alla sua amicaha chiesto se l’aiutasse a far capire acheun interesse nei suoi confronti. GF VIP, finalmente il momento di una svolta positiva Mentreconcentrava il pensiero sul suo innamoramento per Francesco Oppini, Giulia Salemi esi sono avvicinate a lui per parlargli. Giulia Salemi eall’influencer hanno rivelato chehato di essere interessato a lui. Davanti alla notizia che, potrebbe ...