Foggia, Rocca: “Felici di aver battuto il Palermo. In questo girone non ci sono partite scontate” (Di martedì 8 dicembre 2020) Due a zero. E' questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio "Pino Zaccheria".Una vittoria, quella conquistata dal Foggia di Marco Marchionni ai danni del Palermo, centrata grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Filippo D'Andrea e Michele Rocca. Dal derby di Bari in poi la compagine rossonera ha conquistato 18 punti in nove partite, frutto di cinque vittorie (Bari, Casertana, Cavese, Viterbese e Palermo), tre pareggi (Vibonese, Francavilla e Turris) e una sconfitta (Teramo)."Per me questo gruppo può crescere ancora, allo stesso tempo dobbiamo stare con i piedi per terra, perché non abbiamo fatto ancora nulla", ha dichiarato Rocca, come riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport. "La Serie C è un ... Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020) Due a zero. E'il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio "Pino Zaccheria".Una vittoria, quella conquistata daldi Marco Marchionni ai danni del, centrata grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Filippo D'Andrea e Michele. Dal derby di Bari in poi la compagine rossonera ha conquistato 18 punti in nove, frutto di cinque vittorie (Bari, Casertana, Cavese, Viterbese e), tre pareggi (Vibonese, Francavilla e Turris) e una sconfitta (Teramo)."Per megruppo può crescere ancora, allo stesso tempo dobbiamo stare con i piedi per terra, perché non abbiamo fatto ancora nulla", ha dichiarato, come riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport. "La Serie C è un ...

