Coupa Software supera le stime di Wall Street nel Q3 fiscale

Leggi su invezz

(Di martedì 8 dicembre 2020)Inc. (Nasdaq: Coup) ha pubblicato nella giornata di ieri il rapporto sugli utili per il terzo trimestre, che è stato migliore di quanto previsto dagli analisti. La società ha anche fornito indicazioni ottimistiche per l’intero anno. Ieri,è salita di circa il 4% nel trading after-hour. A £251,83 per azione, le azioni della società sono salite di oltre il 100% dall’inizio dell’anno nel mercato azionario dopo aver recuperato da un minimo di £82 per azione a marzo, quando l’impatto del COVID-19 era al suo apice. Per ulteriori informazioni su come investire nel mercato azionario, clicca qui. Risultati finanziari dinel Q3 vs.degli analistiha affermato che la sua perdita nel terzo trimestre è stata di £45,50 ...