Caso Suarez, per gli inquirenti la Juve fu avvisata delle indagini da una talpa (Di martedì 8 dicembre 2020) Appare un mistero secondo gli inquirenti il motivo delle bugie del legale della Juventus Luigi Chiappero e del Managing Director della società Fabio Paratici sulla genesi dei rapporti intrattenuti con il Viminale per portare avanti la domanda di cittadinanza italiana di Suarez. Ma Repubblica e Corriere della Sera oggi lanciano una sconcertante novità, secondo gli inquirenti infatti vi sarebbe stata una talpa che avrebbe informato la Juve delle indagini in corso L'improvviso disinteresse della Juventus nei confronti del bomber uruguaiano Luis Alberto Suarez, mollato ancor prima di sostenere l'esame di lingua necessario per avere la cittadinanza italiana, potrebbe non essere spiegabile soltanto con ...

