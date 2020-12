Boschi: 'Non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a Conte' (Di martedì 8 dicembre 2020) In un'intervista al Corriere della Sera l'ex ministra non esclude una rottura, ma esclude che la responsabilità sia di Italia Viva: 'Spero di no, ma temo di sì' replica in relazione alla possibilità ... Leggi su globalist (Di martedì 8 dicembre 2020) In un'intervista al Corriere della Sera l'ex ministra non esclude una rottura, ma esclude che la responsabilità sia di Italia Viva: 'Spero di no, ma temo di sì' replica in relazione alla possibilità ...

lucianonobili : Boschi: «Il governo rischia la rottura? Spero di no, ma temo di sì. Non diamo i pieni poteri a Conte»… - Corriere : Boschi: «Il governo rischia la rottura? Spero di no, ma temo di sì. No pieni poteri a Conte» - Adnkronos : #Recovery, Boschi: 'Non diamo pieni poteri a Conte, temo rottura governo' - fanpage : Boschi: “Temo la rottura nel Governo, ma non vogliamo dare i pieni poteri a Conte” - 9Roby11 : RT @lucianonobili: Boschi: «Il governo rischia la rottura? Spero di no, ma temo di sì. Non diamo i pieni poteri a Conte» -