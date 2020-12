Abruzzo, il Governo diffida Marsilio per l’ordinanza che revoca la zona rossa. Il presidente sovranista si dovrà assumere la responsabilità di questa scelta (Di martedì 8 dicembre 2020) È scontro istituzionale, a tinte forti, fra il presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio e il Governo che lo ha diffidato per l’ordinanza unilaterale che riporta in zona arancione l’Abruzzo, unica regione rimasta in lockdown. Il governatore sovranista è invitato a revocare ad horas l’ordinanza mentre i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza segnalano: “Le gravi responsabilità che potrebbero derivare dalle misure da lei introdotte riguardo alla salute dei cittadini. Ci riserviamo, in mancanza, d’intraprendere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per garantire l’uniforme applicazione delle misure volte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19” concludono i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) È scontro istituzionale, a tinte forti, fra ildi Regione, Marcoe ilche lo hato perunilaterale che riporta inarancione l’, unica regione rimasta in lockdown. Il governatoreè invitato are ad horasmentre i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza segnalano: “Le graviche potrebbero derivare dalle misure da lei introdotte riguardo alla salute dei cittadini. Ci riserviamo, in mancanza, d’intraprendere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per garantire l’uniforme applicazione delle misure volte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19” concludono i ...

