Vite in fuga, l'ultima puntata (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il 7 dicembre 2020, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la sesta ed ultima puntata di Vite in fuga, la fiction diretta da Luca Ribuoli con protagonisti Claudio Gioè ed Anna Valle nei panni di una coppia che, con i figli, devono cambiare identità per sfuggire a chi sta cercando di rovinare la loro vita. Il cast della serie, oltre a Gioè ed alla Valle, include anche Tobias De Angelis (Alessio), Teclia Insolia (Ilaria), Barbora Bobulova (Agnese), Giorgio Colangeli (Cosimo), Pierpaolo Spollon (Agente Polito), Marco Cocci (Riccardo) ed Ugo Pagliai. Episodio 11: "Casiraghi" L'avventura dei Caruana subisce una svolta tragica quando marito e moglie sono costretti, nonostante l'irreparabile frattura, a stare di nuovo uniti per buttarsi nella disperata ricerca dei loro figli. L'indagine della Serravalle si dimostra fruttuosa e finalmente le sue ...

