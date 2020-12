SK hynix | in arrivo nuove memorie a 176 layer

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 7 dicembre 2020) L‘azienda sudcoreana SKha annunciato una memoria 4D NAND a 176. La nuova memoria è il 20% più veloce rispetto alla vecchia Gen L’azienda sudcoreana SKha annunciato la nuova memoria NAND flash a 176. La nuova memoria è fino al 20% più veloce nella lettura/ scrittura delle celle, e non solo, è anche in grado di sfruttare una banda decisamente migliore, offrendo fino al 33% in più di prestazioni nel trasferimento dati, arrivando a 1,6 Gbps grazie alledi tipo TLC con densità di 512 Gbit. In base ai dati estrapolati dall’azienda sudcoreana, questemiglioreranno le prestazioni in lettura del 70% e quelle in scrittura del 35%. L’applicazione come detto sarà volta al mercato smartphone ed SSD, questo infatti sarà lo step ...