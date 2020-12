Pellegrini chiama “falliti” i tifosi che lo insultano, e poi è costretto a scusarsi (Kolarov dove sei?) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il fronte lo ruppe pubblicamente Aleksandar Kolarov, che in una notevole conferenza stampa di presentazione di un Roma-Real Madrid di due anni fa, disse: «Il tifoso può essere arrabbiato e può esprimere la sua opinione allo stadio, ma deve anche essere consapevole che di calcio capisce poco». Un momento altissimo: il calciatore – un professionista che per lavoro gioca a calcio, e ne conosce tutti gli aspetti – che mette a posto il tifoso che in quanto tale crede di essere “competente”. Ieri Lorenzo Pellegrini ha messo un altro punto sulla questione, stanco delle offese e degli insulti di una parte di tifosi della Roma, al termine del match contro il Sassuolo ha sbottato come usa ora, sui social: “Voi continuate a parlare ed insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il fronte lo ruppe pubblicamente Aleksandar, che in una notevole conferenza stampa di presentazione di un Roma-Real Madrid di due anni fa, disse: «Il tifoso può essere arrabbiato e può esprimere la sua opinione allo stadio, ma deve anche essere consapevole che di calcio capisce poco». Un momento altissimo: il calciatore – un professionista che per lavoro gioca a calcio, e ne conosce tutti gli aspetti – che mette a posto il tifoso che in quanto tale crede di essere “competente”. Ieri Lorenzoha messo un altro punto sulla questione, stanco delle offese e degli insulti di una parte didella Roma, al termine del match contro il Sassuolo ha sbottato come usa ora, sui social: “Voi continuate a parlare ed insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande ...

