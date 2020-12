Modelle e abiti da sposa | le griffe con cui hanno sfilato all’altare?

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il giorno del sì ognuna entra in modalità «versione favolosa». Complice l’abito dei sogni e uno styling di certo fuori dall’ordinario, le spose appaiono, nella maggior parte dei casi, senza dubbio bellissime. Ma se, come nel caso delle modelle, bisogna essere wow per lavoro, cosa succede in occasione del matrimonio? Semplice: bello + bello = incredibile. E così le super top in abito bianco incantano al quadrato, solcando la navata come una passerella.