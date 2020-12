Meteo della settimana: ancora pioggia e neve per l’Immacolata (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una settimana particolare con un Meteo sempre più invernale che caratterizzerà quindi anche il ponte dell’Immacolata. Dal 7 dicembre in poi quindi previste piogge, anche a carattere intenso, e neve. Giorni difficili anche quelli passati dal punto di vista Meteorologico. Ieri il Panaro ha rotto gli argini e ha portato all’evacuazione di alcune famiglie che vivevano nella zona. Strade chiuse in Alto Adige, mentre il governatore del Veneto Luca Zaia ha chiesto lo stato di crisi per le zone più colpite della sua regione. Il Meteo dal 7 all’11 dicembre Continua ancora a cadere la neve sulle Alpi e sull’Appennino anche a quote basse. Le piogge colpiranno tutta la penisola ancora nei prossimi giorni senza lasciare ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Unaparticolare con unsempre più invernale che caratterizzerà quindi anche il ponte del. Dal 7 dicembre in poi quindi previste piogge, anche a carattere intenso, e. Giorni difficili anche quelli passati dal punto di vistarologico. Ieri il Panaro ha rotto gli argini e ha portato all’evacuazione di alcune famiglie che vivevano nella zona. Strade chiuse in Alto Adige, mentre il governatore del Veneto Luca Zaia ha chiesto lo stato di crisi per le zone più colpitesua regione. Ildal 7 all’11 dicembre Continuaa cadere lasulle Alpi e sull’Appennino anche a quote basse. Le piogge colpiranno tutta la penisolanei prossimi giorni senza lasciare ...

