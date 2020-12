Maltempo Lazio. Protezione Civile Codice Rosso su province Latina e Frosinone (Di lunedì 7 dicembre 2020) Maltempo Lazio – Il Centro Funzionale della Regione Lazio ha emesso il bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica per domani, martedì 8 dicembre 2020, con validità dalla tarda serata/notte di oggi e per le prossime 36 ore. Il bollettino prevede, tra l’altro, per il giorno 8 dicembre, un rischio di criticità “Rosso” per il solo rischio idraulico nei bacini che interessano le province di Frosinone e Latina. Tale codifica di colore “Rosso” è dovuta alla concomitanza delle precipitazioni previste dal servizio meteorologico del Dipartimento della Protezione Civile con le condizioni di criticità del livello dei fiumi e torrenti conseguente alle precipitazioni verificatesi tra il 5 e il 6 dicembre. L’Agenzia Regionale ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020)– Il Centro Funzionale della Regioneha emesso il bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica per domani, martedì 8 dicembre 2020, con validità dalla tarda serata/notte di oggi e per le prossime 36 ore. Il bollettino prevede, tra l’altro, per il giorno 8 dicembre, un rischio di criticità “” per il solo rischio idraulico nei bacini che interessano ledi. Tale codifica di colore “” è dovuta alla concomitanza delle precipitazioni previste dal servizio meteorologico del Dipartimento dellacon le condizioni di criticità del livello dei fiumi e torrenti conseguente alle precipitazioni verificatesi tra il 5 e il 6 dicembre. L’Agenzia Regionale ...

