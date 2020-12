Lidia | partigiana per sempre | ovunque ti portasse un treno

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Se ne è andata a 96 anni,Menapace. Portata via dal coronavirus, mentre era ricoverata all'ospedale di Bolzano. Un pensiero non può che affacciarsi appena saputa la notizia. È morta da sola, lei ...

IL RICORDO. «Ci raccontava che da staffetta partigiana portava nella borsa esplosivi destinati non…

"Lidia ci ha insegnato che la lotta per il comunismo deve accompagnarsi con la lotta al patriarcato. Perché non basta lottare per il superamento delle differenze di classe: occorre lottare per il supe ...E' stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano e la prima donna in giunta provinciale. Dal 2006 al 2008 è stata senatrice di Rifondazione comunista.