Jorge Lorenzo su Twitter: “Non chiamatemi ex…” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Botta e risposta su Twitter tra Jorge Lorenzo e i suoi fan: “Non sono un ex campione del mondo”. Anche se non ha più alcun ruolo nel mondo della MotoGP, il 5 volte iridato, attribuisce una grande importanza all’appellativo “campione”. Ecco il tweet che ha scatenato la polemica. Jorge Lorenzo in occasione dei test di Portimão – Photo Credit: Jorge Lorenzo Official Facebook PageUna nuova vita Il 33enne Jorge ha annunciato l’addio al mondo delle competizioni motociclistiche lo scorso 17 Novembre 2019, in occasione dell’ultimo GP stagionale di Valencia; da allora il 5 volte campione del mondo ha “ricoperto” il ruolo di tester per la Yamaha. Ruolo di fatto esercitato giusto un paio di volte prima che la pandemia bloccasse ogni genere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Botta e risposta sutrae i suoi fan:sono un ex campione del mondo”. Anche se non ha più alcun ruolo nel mondo della MotoGP, il 5 volte iridato, attribuisce una grande importanza all’appellativo “campione”. Ecco il tweet che ha scatenato la polemica.in occasione dei test di Portimão – Photo Credit:Official Facebook PageUna nuova vita Il 33enneha annunciato l’addio al mondo delle competizioni motociclistiche lo scorso 17 Novembre 2019, in occasione dell’ultimo GP stagionale di Valencia; da allora il 5 volte campione del mondo ha “ricoperto” il ruolo di tester per la Yamaha. Ruolo di fatto esercitato giusto un paio di volte prima che la pandemia bloccasse ogni genere ...

