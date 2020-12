Gabriel Garko vs Manuela Arcuri flirt finto? Chi mente? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le dichiarazioni rese da Gabriel Garko nei mesi scorsi hanno rivoluzionato la vita dell’attore che fino al suo coming out, realizzato all’interno del GFVIP, ha sempre tenuto nascosto la sua identità sessuale. Il noto attore ha parlato di verità di Pulcinella prendendo atto che tutti sapevano, anche il pubblico. Le rivelazioni di Garko hanno preoccupato Manuela Arcuri che pubblicamente ha rivelato che il flirt avuto con il leader delle fiction è stato vero e concreto. Per smentire o anche confermare le dichiarazioni di Manuela Arcuri l’attore è stato ospite, proprio insieme alla showgirl, a Live non è la D’Urso dove i due hanno avuto un confronto sincero e leale, aiutati anche dalla conduttrice. La Arcuri ha parlato ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le dichiarazioni rese danei mesi scorsi hanno rivoluzionato la vita dell’attore che fino al suo coming out, realizzato all’interno del GFVIP, ha sempre tenuto nascosto la sua identità sessuale. Il noto attore ha parlato di verità di Pulcinella prendendo atto che tutti sapevano, anche il pubblico. Le rivelazioni dihanno preoccupatoche pubblicaha rivelato che ilavuto con il leader delle fiction è stato vero e concreto. Per smentire o anche confermare le dichiarazioni dil’attore è stato ospite, proprio insieme alla showgirl, a Live non è la D’Urso dove i due hanno avuto un confronto sincero e leale, aiutati anche dalla conduttrice. Laha parlato ...

