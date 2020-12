Fiorentina, Pradè: “Cambio formula per Cutrone? Falso problema” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Falso problema quello di Cutrone. Una società si pone il problema quando c’è. Il giocatore aveva un obbligo di riscatto alla sedicesima presenza e il problema nel caso si pone alla quindicesima. In ogni caso stiamo parlando di un valore assoluto sia nel caso di una riconferma che di un ricollocamento”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, nell’immediata vigilia del match contro il Genoa valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 dicembre 2020) “problema quello di. Una società si pone il problema quando c’è. Il giocatore aveva un obbligo di riscatto alla sedicesima presenza e il problema nel caso si pone alla quindicesima. In ogni caso stiamo parlando di un valore assoluto sia nel caso di una riconferma che di un ricollocamento”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo della, Daniele, nell’immediata vigilia del match contro il Genoa valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. SportFace.

SportStorie : Pradé : esagerato parlare di sfida salvezza La classifica ?????? E va beh. Tutto a posto #FiorentinaGenoa… - clikservernet : Pradè: “Cutrone? È un falso problema. Per la Fiorentina è un valore assoluto” - Noovyis : (Pradè: “Cutrone? È un falso problema. Per la Fiorentina è un valore assoluto”) Playhitmusic - - calciomercatoit : ?? #Fiorentina | #Pradè: 'Serve tempo e pazienza, crediamo in #Prandelli. #Cutrone è un falso problema' ??… - Fiorentinanews : #Pradé: “Quello di #Cutrone è un falso problema. Abbiamo sbagliato soltanto contro #Sampdoria e #Benevento, non sap… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradè Chiesa, deadline per la cessione fissata a sabato. Pressing Manchester United, la Juve… Viola News