Diletta è già in clima natalizio. La Leotta mostra il suo albero e il décolleté manda in tilt il web (Di lunedì 7 dicembre 2020) Diletta Leotta è già in clima natalizio. La presentatrice posta la foto del suo albero sui social e fa impazzire i suoi follower vestita di rosso, forme perfette per la bellissima Diletta.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIgUfzhgt9g/" Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 7 dicembre 2020)è già in. La presentatrice posta la foto del suosui social e fa impazzire i suoi follower vestita di rosso, forme perfette per la bellissima.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIgUfzhgt9g/" Golssip.

DucaAndrea85 : @cippiriddu 'E ricordiamo che Diletta Leotta non ha la laurea in giornalismo, è una bravissima presentatrice ma non… - diletta_conti : @mgmaglie film gia' rivisti in estate dove l'unica discoteca dove la leggenda narra ci siano stati infetti e' quell… - kerancult : @exotronomy @COSMICTAEGYU verissimo il fatto che ho esagerato a mettere lo screen di tutte le persone ma per quanto… - consapevole46 : @swamilee Cara Swami, vorrei farmi un regalino di 3 o 4 prodotti Dolomite, e chi meglio di te per consigliarmi? Av… - marisettina : #grandefratellovip e già Alfonsino ..convinci la tua diletta!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta già lightScience e FlowPay si aggiudicano l'8a edizione della Startup Competition Fortune Italia