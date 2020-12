Dalma Maradona contro Morlas: “Non puoi essere più merda” (Di lunedì 7 dicembre 2020) La figlia di Maradona, Dalma, si scaglia contro l’avvocato del padre, Matias Morla, con una storia su Instagram. Il titolo è piuttosto eloquente: “Non puoi essere più merda”Morla si era lamentato di non aver avuto il permesso di assistere alla veglia del Pibe per colpa di Giannina. Dalma scrive: “Meno male che non sei andato alla veglia, perché la gente presente ti ha gridato “assassino”. Ti ho risparmiato una delusione e un turbamento”. Dalma rivela anche che la famiglia di Diego ha avviato una causa contro Morla. “Ti abbiamo portato a processo e sembra che finalmente dovrai mostrare la tua faccia. Ci vediamo lì, e se hai domande, me le chiederai faccia a faccia. Spero che sia fatta giustizia e giuro che non mi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 dicembre 2020) La figlia di, si scaglial’avvocato del padre, Matias Morla, con una storia su Instagram. Il titolo è piuttosto eloquente:piùMorla si era lamentato di non aver avuto il permesso di assistere alla veglia del Pibe per colpa di Giannina.scrive: “Meno male che non sei andato alla veglia, perché la gente presente ti ha gridato “assassino”. Ti ho risparmiato una delusione e un turbamento”.rivela anche che la famiglia di Diego ha avviato una causaMorla. “Ti abbiamo portato a processo e sembra che finalmente dovrai mostrare la tua faccia. Ci vediamo lì, e se hai domande, me le chiederai faccia a faccia. Spero che sia fatta giustizia e giuro che non mi ...

LeoAriasPrensa : Dalma Maradona on fire - napolista : #Dalma #Maradona contro #Morlas: “Non puoi essere più merda” La figlia del Pibe in tackle sull’avvocato del Pibe: “… - SportRepubblica : Morte Maradona, Dalma furiosa con l'avvocato: 'Non puoi essere più mer..' - SportRepubblica : Maradona, l'attacco di Dalma all'avvocato Morla - Salvato95551627 : RT @NCN_it: LA NACION – MARADONA HA REVOCATO IL TESTAMENTO IN FAVORE DI DALMA E GIANNINA NEL 2016 #Maradona #revoca #testamento #Dalma #Gi… -