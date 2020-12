Controlli anti-Covid, lecchesi disciplinati: solo 11 multe in una settimana (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lecco, 7 dicembre 2020 " Molti Controlli anti-Covid ma poche multe nell'ultima settimana in provincia di Lecco. settimana scorsa gli operatori delle forze dell'ordine hanno fermato 2.308 persone per ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lecco, 7 dicembre 2020 " Moltima pochenell'ultimain provincia di Lecco.scorsa gli operatori delle forze dell'ordine hanno fermato 2.308 persone per ...

MediasetTgcom24 : Viminale: droni, posti di blocco e controlli in case, ecco il piano di vigilanza anti Covid per il Natale #natale… - Viminale : Controlli sulle misure anti #Covid_19 del #2dicembre. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?68.651 persone, 817 s… - ilmetropolitan : #Frascati (Rm). Controlli anti #droga. In #manette 3 #pusher - SassiLive : CONTROLLI POLIZIA DI STATO A MATERA: 6 DENUNCE E 8 SANZIONI PER INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI ANTI-COVID - ICaleidoscopio : Controlli della Polizia: 6 persone denunciate e 8 sanzionate per inosservanza delle disposizioni anti-Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti Controlli anti-covid, al ponte dell’Immacolata droni per disperdere assembramenti Fanpage.it Assisi, festa di compleanno clandestina in un bar: locale chiuso e tutti multati

ASSISI -Un gruppo di amici sabato pomeriggio ha pensato bene di organizzare una festa di compleanno all’interno di un bar di Santa Maria degli Angeli in evidente violazione della normativa anti-Covid ...

Frascati (Rm). Controlli anti droga. In manette 3 pusher

i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato 3 pusher: 2italiani di 43 e 33 anni, con precedenti, e un cittadino romeno ...

ASSISI -Un gruppo di amici sabato pomeriggio ha pensato bene di organizzare una festa di compleanno all’interno di un bar di Santa Maria degli Angeli in evidente violazione della normativa anti-Covid ...i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato 3 pusher: 2italiani di 43 e 33 anni, con precedenti, e un cittadino romeno ...