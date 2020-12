Barcellona Juventus, Bonucci: “Soltanto un atteggiamento. Ronaldo è carico” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Leonardo Bonucci ha parlato durante la conferenza stampa che ha anticipato il match di Champions League, in programma domani contro il Barcellona, che potrebbe valere anche il primato del girone. Il difensore centrale si aspetta dall’intera squadra lo stesso atteggiamento che si è osservato nel secondo tempo della sfida, poi vinta, contro il Torino. Una rivelazione è stata anche su Cristiano Ronaldo che, per l’ennesima volta, incrocerà il suo rivale Lionel Messi. Barcellona Juventus: le parole di Bonucci L’atteggiamento deve essere quello del derby, soprattutto nel secondo tempo. Una squadra aggressiva che sapeva cosa mettere in campo per arrivare alla vittoria. Mi auguro che il secondo tempo del derby sia l’inizio di un percorso, un percorso ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 7 dicembre 2020) Leonardoha parlato durante la conferenza stampa che ha anticipato il match di Champions League, in programma domani contro il, che potrebbe valere anche il primato del girone. Il difensore centrale si aspetta dall’intera squadra lo stessoche si è osservato nel secondo tempo della sfida, poi vinta, contro il Torino. Una rivelazione è stata anche su Cristianoche, per l’ennesima volta, incrocerà il suo rivale Lionel Messi.: le parole diL’deve essere quello del derby, soprattutto nel secondo tempo. Una squadra aggressiva che sapeva cosa mettere in campo per arrivare alla vittoria. Mi auguro che il secondo tempo del derby sia l’inizio di un percorso, un percorso ...

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@Cristiano è in grande forma? Vuol dire che si trova nella posizione giusta al momento giusto… - JuventusTV : ?? LIVE dal Training Center ?? L'allenamento dei bianconeri alla vigilia di #BarçaJuve In diretta, qui ?… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Ha ragione Koeman. Sarebbe sbagliato dire chi è più bravo tra #Messi e @Cristiano. Sono due fe… - ItaSportPress : Barcellona-Juventus, nel 2017 fu un Dybala show: la rete fa impazzire un tifoso bianconero (VIDEO) -… - Mediagol : #Video #Barcellona-#Juventus, Pjanic a muso duro: 'Sono deluso per un motivo, vi spiego' -