‘Uomini e Donne’, lo scontro tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua o l’emozionante esterna di Sophie Codegoni e Matteo Ranieri? Ecco chi ha vinto la gara d’ascolti (Di domenica 6 dicembre 2020) Nuova settimana, nuovi ascolti per Uomini e Donne. Settimana nella media per il dating show di Canale 5, che si conferma intorno al 22% di share. La puntata più vista è stata quella di giovedì con il 22.6% e 3.133.000 spettatori. Protagonista Gemma Galgani che ha flirtato in tutti i modi con Maurizio regalandogli un vino dal nome particolare (Passerina) e poi spazio al trono di Davide Donadei e la sua esterna emozionante con Beatrice Buonocore. La puntata meno vista è stata quella di venerdì, con ascolti molto bassi: 2.816.000 spettatori con il 19.87%. Al centro studio, Davide ha commentato l’esterna con Beatrice per poi parlarne anche con Chiara Rabbi. Sophie Codegoni, invece, ha organizzato un’esterna romantica per il compleanno di Matteo Ranieri ed ha chiarito la ... Leggi su isaechia (Di domenica 6 dicembre 2020) Nuova settimana, nuovi ascolti per Uomini e Donne. Settimana nella media per il dating show di Canale 5, che si conferma intorno al 22% di share. La puntata più vista è stata quella di giovedì con il 22.6% e 3.133.000 spettatori. Protagonista Gemma Galgani che ha flirtato in tutti i modi con Maurizio regalandogli un vino dal nome particolare (Passerina) e poi spazio al trono di Davide Donadei e la suaemozionante con Beatrice Buonocore. La puntata meno vista è stata quella di venerdì, con ascolti molto bassi: 2.816.000 spettatori con il 19.87%. Al centro studio, Davide ha commentato l’con Beatrice per poi parlarne anche con Chiara Rabbi., invece, ha organizzato un’romantica per il compleanno died ha chiarito la ...

