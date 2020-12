Motorsport - Mick Schumacher è campione di Formula 2 (Di domenica 6 dicembre 2020) Mick Schumacher è il nuovo campione di Formula 2 del 2020. Il figlio d'arte è riuscito a centrare il titolo alla sua seconda stagione nella categoria, battendo Callum Ilott. stata una lotta tra allievi della Ferrari Driver Academy, tirata fino alla fine in una stagione combattutissima che ha visto ben 12 vincitori diversi. Visibilmente emozionato e commosso Mick, che si è accovacciato accanto alla sua vettura per qualche secondo ancora incredulo per poi sciogliersi nell'abbraccio dei suoi meccanici e della mamma Corinna. Un'ultima gara pazzesca. I 34 giri di oggi non sono stati facili per Mick, in crisi con le gomme dopo aver forzato all'inizio e costretto a rientrare ai box, chiudendo così diciottesimo. Ilott ha avuto un destino simile e sul finale ha perso posizioni, chiudendo ... Leggi su quattroruote (Di domenica 6 dicembre 2020)è il nuovodi2 del 2020. Il figlio d'arte è riuscito a centrare il titolo alla sua seconda stagione nella categoria, battendo Callum Ilott. stata una lotta tra allievi della Ferrari Driver Academy, tirata fino alla fine in una stagione combattutissima che ha visto ben 12 vincitori diversi. Visibilmente emozionato e commosso, che si è accovacciato accanto alla sua vettura per qualche secondo ancora incredulo per poi sciogliersi nell'abbraccio dei suoi meccanici e della mamma Corinna. Un'ultima gara pazzesca. I 34 giri di oggi non sono stati facili per, in crisi con le gomme dopo aver forzato all'inizio e costretto a rientrare ai box, chiudendo così diciottesimo. Ilott ha avuto un destino simile e sul finale ha perso posizioni, chiudendo ...

