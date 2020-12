Il cuore e… il Senza veli rock di Miley Cyrus sulla cover di Rolling Stone

Il cuore e… il topless rock di Miley Cyrus sulla cover di Rolling Stone (Di domenica 6 dicembre 2020) “Mi hanno detto di coprirmi e allora io ho fatto il contrario”, scrive Miley Cyrus, che si mostra in Senza veli sulla cover e in un bellissimo servizio fotografico di Brad Elterman per Rolling Stone. Irriverente e trasgressiva come sempre la popstar, 28 anni, si concede anche ad una lunga intervista, dove racconta di come il matrimonio con Liam Hemsworth sia stato un “salvagente… un ultimo tentativo di salvarmi”. Look rock e Senza veli in uno shooting bollente per l’enfant terrible di “Wrecking Ball”, che ha appena pubblicato il suo nuovo disco “Plastic Hearts” e che nell’intervista rivela la sua lunga e difficile battaglia per risollevarsi dalle macerie dell’incendio del 2018, in cui perse la sua ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 6 dicembre 2020) “Mi hanno detto di coprirmi e allora io ho fatto il contrario”, scrive, che si mostra ine in un bellissimo servizio fotografico di Brad Elterman per. Irriverente e trasgressiva come sempre la popstar, 28 anni, si concede anche ad una lunga intervista, dove racconta di come il matrimonio con Liam Hemsworth sia stato un “salvagente… un ultimo tentativo di salvarmi”. Lookin uno shooting bollente per l’enfant terrible di “Wrecking Ball”, che ha appena pubblicato il suo nuovo disco “Plastic Hearts” e che nell’intervista rivela la sua lunga e difficile battaglia per risollevarsi dalle macerie dell’incendio del 2018, in cui perse la sua ...

