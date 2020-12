Formazioni ufficiali Roma Sassuolo | le scelte degli allenatori

(Di domenica 6 dicembre 2020) Ledimatch valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca(4-2-3-1): Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Boga; Djuricic. Allenatore: De Zerbi. Leggi su Calcionews24.com

MonicaTox69 : Udinese-Atalanta: le formazioni ufficiali - calciodangolo_ : ?? Le formazioni ufficiali di #UdineseAtalanta: #Deulofeu dal 1' ???? - Angolo_Atalanta : ?? Le formazioni ufficiali di #UdineseAtalanta: #Deulofeu dal 1' ???? - CentotrentunoC : #SERIED ? Formazioni ufficiali e squadre in campo per il riscaldamento al Vanni Sanna ?? Segui #Torres #VisArtena l… - cmdotcom : #RomaSassuolo LIVE: formazioni ufficiali e diretta della partita -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Sono state ufficializzate le formazioni di Roma-Sassuolo, che alle ore 15 in punto si sfideranno allo stadio Olimpico per la decima giornata di campionato: ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, ...Archiviata anche la pratica primo posto nel Girone A di Europa League, la Roma è chiamata a riscattare anche in campionato il 4-0 di domenica scorsa contro il Napoli, affrontando però l'ostico ...