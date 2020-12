Festa di compleanno in una villetta con 13 giovani: elevate multe per un totale di 5.200 euro (Di domenica 6 dicembre 2020) La notizia di quanto accaduto è riportata sia dai giornali locali che da quelli nazionali, in particolare anche da TgCom24 . Tra l'altro le forze dell'ordine non ci hanno messo molto a trovare l'... Leggi su news.fidelityhouse.eu (Di domenica 6 dicembre 2020) La notizia di quanto accaduto è riportata sia dai giornali locali che da quelli nazionali, in particolare anche da TgCom24 . Tra l'altro le forze dell'ordine non ci hanno messo molto a trovare l'...

SkyTG24 : Covid, ad Alcamo in 13 a festa di compleanno: multe per 5.200 euro - raffaeleio : @GiorgiaMeloni Il 'vero' compleanno di Gesù è il 24 luglio. La convenzione del 25 dicembre è appunto una convenzion… - Sakurauchi_Hime : RT @valy_s: #Sicilia Partecipano ad una festa di compleanno e (da fessi) postano tutti sui social.. Ma nulla sfugge alla “psicopolizia anti… - anto5stars : RT @SkyTG24: Covid, ad Alcamo in 13 a festa di compleanno: multe per 5.200 euro - valy_s : #Sicilia Partecipano ad una festa di compleanno e (da fessi) postano tutti sui social.. Ma nulla sfugge alla “psico… -