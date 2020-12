F.1 GP Bahrain: il messicano Perez in lacrime taglia il traguardo per primo (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel penultimo appuntamento del Mondiale 2020 in Bahrain Sergio Perez conquista il GP. Il pilota della Racing Point 18° dopo il primo giro dopo un contatto con Verstappen e Leclerc, entrambi ritirati, ha conquistato il primo successo in carriera. Sul podio anche Ocon e Stroll. Vettel chiude dodicesimo. Grave errore nel box Mercedes: gomme di Bottas montate su Russell, i due finiscono 8° e 9°. Il Mondiale torna il 13 dicembre ad Abu Dhabi ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel penultimo appuntamento del Mondiale 2020 inSergioconquista il GP. Il pilota della Racing Point 18° dopo ilgiro dopo un contatto con Verstappen e Leclerc, entrambi ritirati, ha conquistato ilsuccesso in carriera. Sul podio anche Ocon e Stroll. Vettel chiude dodicesimo. Grave errore nel box Mercedes: gomme di Bottas montate su Russell, i due finiscono 8° e 9°. Il Mondiale torna il 13 dicembre ad Abu Dhabi ITA Sport Press.

