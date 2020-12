Covid | Marsilio | “Anche l’Abruzzo zona arancione” Ma il governo | “Deve aspettare mercoledì o sarà responsabile dei contagi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo 21 giorni inrossa, il presidente delMarcoha firmato un’ordinanza per far tornare la regione inarancione e allentare così le restrizioni per contenere il contagio da-19. In una nota dello staff del presidente si legge che “il ministro Speranza è stato informato prima dell’adozione del provvedimento”. Ma fonti difanno sapere che la decisione è stata presa unilateralmente dal governatore: “La cabina di regia che monitora i dati di tutte le Regioni ha riconosciuto questa anticipazione che avrebbe potuto portare allaarancione nella giornata di. La scadenza dei 21 giorni è però prevista per, non per lunedì. Quindi non c’è avallo su questa ulteriore anticipazione”. ...