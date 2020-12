Can Yaman: fidanzata, età, altezza, Verissimo – Tutto su di lui (Di domenica 6 dicembre 2020) Can Yaman è un attore turco, modello e avvocato che ha ottenuto un successo internazionale con i suoi ruoli in molteplici serie turche. Can Yaman è nato a Istanbul in Turchia, l’8 novembre del 1989, da genitori turchi ma con nonni originari della Macedonia. È altro 1 metro ed 83 centimetri. Ha frequentato il Liceo Italiano di Istanbul dove si era distinto come uno degli studenti più promettenti, poi si è trasferito negli Stati Uniti grazie a un programma di scambio tra studenti. Can nel 2012 si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yedipete ed ha iniziato subito a lavorare come avvocato. Conosce correttamente quattro lingue: turco, inglese, italiano , tedesco e sta attualmente studiando la lingua spagnola. Dopo sei mesi di lavoro capisce che il lavoro d’ufficio di 10 ore di fronte al computer non fa per lui,e decide di dedicarsi ... Leggi su giornal (Di domenica 6 dicembre 2020) Canè un attore turco, modello e avvocato che ha ottenuto un successo internazionale con i suoi ruoli in molteplici serie turche. Canè nato a Istanbul in Turchia, l’8 novembre del 1989, da genitori turchi ma con nonni originari della Macedonia. È altro 1 metro ed 83 centimetri. Ha frequentato il Liceo Italiano di Istanbul dove si era distinto come uno degli studenti più promettenti, poi si è trasferito negli Stati Uniti grazie a un programma di scambio tra studenti. Can nel 2012 si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yedipete ed ha iniziato subito a lavorare come avvocato. Conosce correttamente quattro lingue: turco, inglese, italiano , tedesco e sta attualmente studiando la lingua spagnola. Dopo sei mesi di lavoro capisce che il lavoro d’ufficio di 10 ore di fronte al computer non fa per lui,e decide di dedicarsi ...

AzziDonata : RT @Le_Yamanine: ??Il nostro @canyaman1989 ???? è il BRAND AMBASSADOR ??del videogame #pashafencer ??la data di uscita sarà il 15dicembre????Semp… - Filomen67527274 : RT @GhostSupporters: ?? ?????????????? ???????? ???? “ #CanYaman diventa protagonista di un videogioco che uscirà a breve e i fan sono già impazziti.… - elecandem : #SanemAydin e #CanDivit & Can Yaman e Demet Ozdemir ... si appartengono, sia in quella che in questa vita. È un dat… - cristallolavato : un po’ di can yaman quotidiano lo necessitano tutti #daydreamer - GiovaFortuna : Non so voi ma io sono in attesa di Can Yaman ... unica gioia di giornata. ??? #DayDreamer -