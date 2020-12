Camera di Commercio, illuminato l’albero di Natale di 18 metri in piazza Bovio. Fiola: Segnale di speranza per la città (Di domenica 6 dicembre 2020) Come ogni anno, anche per questo Natale “speciale”, segnato dall’emergenza sanitaria del Covid-19, la Camera di Commercio di Napoli ha illuminato, dalle 18 di ieri sera, in piazza Bovio l’albero di Natale di 18 metri posizionato davanti allo scalone principale d’ingresso del palazzo che ospita la sede Camerale. Colorata di luci anche la facciata dell’Ente e la sede della Borsa Merci al Corso Meridionale. “E’ un Segnale di speranza per la città – ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola – in un Natale difficile e segnato dalla crisi. Avremmo voluto illuminare Napoli ma ... Leggi su ildenaro (Di domenica 6 dicembre 2020) Come ogni anno, anche per questo“speciale”, segnato dall’emergenza sanitaria del Covid-19, ladidi Napoli ha, dalle 18 di ieri sera, indidi 18posizionato davanti allo scalone principale d’ingresso del palazzo che ospita la sedele. Colorata di luci anche la facciata dell’Ente e la sede della Borsa Merci al Corso Meridionale. “E’ undiper la– ha dichiarato il presidente delladidi Napoli, Ciro– in undifficile e segnato dalla crisi. Avremmo voluto illuminare Napoli ma ...

