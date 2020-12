Anticipazioni Beautiful lunedi 7 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 6 dicembre 2020) Lunedì 7-Il piano di Thomas: Thomas è seriamente convinto di poter riuscire nella sua impresa: fare in modo che Brooke e Ridge si lascino per sempre. Dalla sua parte ha una prova che potrebbe usare contro suo padre in modo da innescare l’ira di Brooke. Ebbene Thomas tramite il valido aiuto di Danny farà in modo che Brooke venga a sapere della scappatella di Ridge con Shauna al Bikini bar. Come? In che modo reagirà Brooke? L'articolo News Programmi Tv.