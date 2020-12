Ultime Notizie Roma del 05-12-2020 ore 16:10 (Di sabato 5 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e Gabriella Luigi in studio siamo in guerra con il virus e l’Italia partecipa ai processi riformatori europei con un ruolo da protagonista e così sarà fino a quando avrò responsabilità di governo le parole del premier Giuseppe Conte su Repubblica non temo il voto sul Mes sottolinea e poi su recovery Fund e l’attuazione affidata a una struttura di 6 manager che potranno agire con poteri sostitutivi i progetti esprimeranno una chiara visione del paese ha spiegato e a chi ipotizzare in Paschi fa sapere dovete uscire allo scoperto e chiedere cosa volete secondo Matteo Renzi il voto parlamentare sul Salva non riserverà sorprese Ma in caso contrario è naturale che il Presidente del Consiglio si dovrebbe dimettere lo dice il leader di Italia viva alla stampa sul rimpasto spiega che è un tema chiuso quanto a durare ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e Gabriella Luigi in studio siamo in guerra con il virus e l’Italia partecipa ai processi riformatori europei con un ruolo da protagonista e così sarà fino a quando avrò responsabilità di governo le parole del premier Giuseppe Conte su Repubblica non temo il voto sul Mes sottolinea e poi su recovery Fund e l’attuazione affidata a una struttura di 6 manager che potranno agire con poteri sostitutivi i progetti esprimeranno una chiara visione del paese ha spiegato e a chi ipotizzare in Paschi fa sapere dovete uscire allo scoperto e chiedere cosa volete secondo Matteo Renzi il voto parlamentare sul Salva non riserverà sorprese Ma in caso contrario è naturale che il Presidente del Consiglio si dovrebbe dimettere lo dice il leader di Italia viva alla stampa sul rimpasto spiega che è un tema chiuso quanto a durare ...

Agenzia_Ansa : #Conte 'I numeri ci dicono che le ultime misure messe in campo ci hanno permesso di evitare un lockdown generalizza… - fanpage : Boom di prenotazioni per aerei e treni a ridosso delle chiusure di Natale - Corriere : Virus, nel mondo oltre 1,5 milioni di morti e quasi 66 milioni di casi - popmusic_lovers : RT @catlatorre: Stando alle ultime notizie, l'Europa vuol aggirare il veto imposto da Ungheria e Polonia sul Recovery Fund togliendo loro i… - fanpage : In Puglia 1.884 casi positivi e 28 decessi -