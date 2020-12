Neonata muore per denutrizione a Nocera Inferiore, la Procura avvia indagine (Di sabato 5 dicembre 2020) . Una Neonata di 29 giorni è deceduta ieri nella Terapia Intensiva dell’ospedale di Nocera Inferiore (in provincia di Salerno) a seguito di una grave denutrizione; era stata accompagnata dai genitori venerdì scorso, già in condizioni disperate. La Procura locale ha avviato una inchiesta; la madre avrebbe avuto problemi nell’allattamento ma si sarebbe rivolta ai medici quando era già troppo tardi. Una Neonata di 29 giorni è deceduta ieri, giovedì 3 dicembre, nell’ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, a seguito di una grave denutrizione: la madre avrebbe avuto problemi nell’allattamento ma avrebbe chiesto aiuto soltanto quando era ormai troppo tardi. La piccola era stata portata in ospedale dai ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 5 dicembre 2020) . Unadi 29 giorni è deceduta ieri nella Terapia Intensiva dell’ospedale di(in provincia di Salerno) a seguito di una grave; era stata accompagnata dai genitori venerdì scorso, già in condizioni disperate. Lalocale hato una inchiesta; la madre avrebbe avuto problemi nell’allattamento ma si sarebbe rivolta ai medici quando era già troppo tardi. Unadi 29 giorni è deceduta ieri, giovedì 3 dicembre, nell’ospedale di, in provincia di Salerno, a seguito di una grave: la madre avrebbe avuto problemi nell’allattamento ma avrebbe chiesto aiuto soltanto quando era ormai troppo tardi. La piccola era stata portata in ospedale dai ...

LazoiMichele : RT @IlPrimatoN: I bei regali del terrorismo mediatico - aAnnanka : RT @DavideFalchieri: I danni che hanno fatto questi pazzi sono incalcolabili - loveasachild : RT @Gandalf1948: Ragazzi..... che tristezza! Neonata muore per denutrizione: la mamma terrorizzata dal Covid non ha chiesto aiuto https://… - Gandalf1948 : Ragazzi..... che tristezza! Neonata muore per denutrizione: la mamma terrorizzata dal Covid non ha chiesto aiuto… - Loestestest : RT @DavideFalchieri: I danni che hanno fatto questi pazzi sono incalcolabili -