Grande imbarazzo per Azzolina Sapeva tutto | non ha detto nulla

(Di sabato 5 dicembre 2020) Valentina Dardari La rivista Wired ha pubblicato i dati del ministero sul boom di infezioni in classe. Miozzo: “Non ci hanno informati” La ministra dell’Istruzione Luciaconosceva perfettamente la situazione relativa alla scuola e ai contagi. Nonostante ciò però, la ministra ha continuato la sua battaglia per riaprire le scuole il prima possibile, anche attaccando il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che aveva deciso di chiudere le strutture scolastiche conscio dei numerosi contagi che avvenivano in classe. Come riportato da Il Tempo, alla data dello scorso 31 ottobre il numero dei soggetti positivi tra studenti e personale scolastico era 64.980. Tale dato, come precisato dal documento stesso, era stato elaborato dal ministero su base di questionari inviati in modo volontario dai presidi relativamente ai loro istituti. Poche però le ...