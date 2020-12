Flash mob a Napoli delle mamme no-Dad: “Ridateci l’istruzione” (Di sabato 5 dicembre 2020) Si sono ritrovate a Piazza Plebiscito, a Napoli, le mamme contrarie alla Dad, hanno portato anche i bambini con i loro trolley o con valige di cartone. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 dicembre 2020) Si sono ritrovate a Piazza Plebiscito, a, lecontrarie alla Dad, hanno portato anche i bambini con i loro trolley o con valige di cartone. L'articolo .

Le mamme con questo flash mob denunciano che “tutto sta ripartendo anche in Campania tranne la scuola”. “Vorrà dire – dicono – che saremo costretti ad andare in altre Regioni per vedere garantito il ...

(ANSA) - PALERMO, 05 DIC - Toga, codice e una rosa rossa: è andato in scena stamattina il flashmob dei magistrati onorari di Palermo - i "precari della giustizia" si definiscono - per denunciare la ...

