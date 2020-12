Atmosfere hard boiled nella Chicago anni ’80, il noir di Sara Paretsky (Di domenica 6 dicembre 2020) Quando uscì negli Stati Uniti Indemnity Only, il primo romanzo di Sara Paretsky, Raymond Chandler e Dashiel Hammett erano morti da oltre vent’anni. Era il 1982 e una nuova generazione di romanzieri si affacciava al proscenio: scrittori che si identificavano in un generico post, guidati dall’imperativo di recuperare o rinverdire filoni aurei del novel apparentemente esauriti. Uno dei risultati più eclatanti – nel già ponderoso corpus del noir americano – è probabilmente il Los Angeles Quartet del celebrato James Ellroy, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 6 dicembre 2020) Quando uscì negli Stati Uniti Indemnity Only, il primo romanzo di, Raymond Chandler e Dashiel Hammett erano morti da oltre vent’. Era il 1982 e una nuova generazione di romanzieri si affacciava al proscenio: scrittori che si identificavano in un generico post, guidati dall’imperativo di recuperare o rinverdire filoni aurei del novel apparentemente esauriti. Uno dei risultati più eclatanti – nel già ponderoso corpus delamericano – è probabilmente il Los Angeles Quartet del celebrato James Ellroy, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Silvietta_1986 : @fedesiino Adoro Landis, ma per me Una Poltrona per Due può essere considerato natalizio tanto quanto Die Hard o Gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Atmosfere hard Atmosfere hard boiled nella Chicago anni '80, il noir di Sara Paretsky Il Manifesto Atmosfere hard boiled nella Chicago anni ’80, il noir di Sara Paretsky

Quando uscì negli Stati Uniti Indemnity Only, il primo romanzo di Sara Paretsky, Raymond Chandler e Dashiel Hammett erano morti da oltre vent’anni. Era il 1982 e una nuova generazione di romanzieri si ...

Daniele Vicari sul set de L'Alligatore

L'Alligatore: la nostra chiacchierata con Daniele Vicari, showrunner della serie tratta dai libri di Carlo Carlotto. In onda su Rai2 dal 25 novembre.

Quando uscì negli Stati Uniti Indemnity Only, il primo romanzo di Sara Paretsky, Raymond Chandler e Dashiel Hammett erano morti da oltre vent’anni. Era il 1982 e una nuova generazione di romanzieri si ...L'Alligatore: la nostra chiacchierata con Daniele Vicari, showrunner della serie tratta dai libri di Carlo Carlotto. In onda su Rai2 dal 25 novembre.