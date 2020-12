Uomini e Donne ‘fa ponte’ e torna il 9 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gemma - Uomini e Donne A Canale 5 le variazioni di palinsesto sono all’ordine del giorno. Già detto del caos della prima serata, sono in arrivo cambiamenti anche per quanto riguarda il pomeriggio. Questa volta, però, nulla di imprevisto (forse): Uomini e Donne ‘fa ponte’ e torna in onda direttamente mercoledì 9 dicembre. La trasmissione condotta dal lunedì al venerdì alle 14.45 da Maria De Filippi, anche quest’anno leader con oltre il 21% di share, salterà non soltanto in occasione della Festa dell’Immacolata (8 dicembre) ma anche il giorno precedente (7 dicembre). Al suo posto saranno trasmessi i film natalizi Christmas at the Palace in prima TV lunedì e Il destino sotto l’albero martedì. Uomini e ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gemma -A Canale 5 le variazioni di palinsesto sono all’ordine del giorno. Già detto del caos della prima serata, sono in arrivo cambiamenti anche per quanto riguarda il pomeriggio. Questa volta, però, nulla di imprevisto (forse):‘fain onda direttamente mercoledì 9. La trasmissione condotta dal lunedì al venerdì alle 14.45 da Maria De Filippi, anche quest’anno leader con oltre il 21% di share, salterà non soltanto in occasione della Festa dell’Immacolata (8) ma anche il giorno precedente (7). Al suo posto saranno trasmessi i film natalizi Christmas at the Palace in prima TV lunedì e Il destino sotto l’albero martedì.e ...

