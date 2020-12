“Tu hai avuto il Covid”. X Factor, la gaffe terribile di Mika. Imbarazzo in studio: “Non lo sapeva nessuno e ora…” (Di venerdì 4 dicembre 2020) È stata una puntata pregna l’ultima di X Factor e durante l’hot Factor al termine della puntata Mika ha detto qualcosa che non doveva dire. Mydrama è l’eliminata della semifinale di X Factor2020, al termine della puntata come sempre ci sono i commenti durante l’Hot Factor. Nel tentativo di voler consolare Hell Raton per la perdita della concorrente, ma anche di sottolineare il grande lavoro fatto in questa edizione, Mika, però commette una gaffe: “Ha lavorato tanto anche quando era bloccato con il Covid”. Un’affermazione che gela tutti e Hell Raton inizialmente non la prende bene: “Noooo non lo sapeva nessuno! Ok, Mika ha appena fatto una gaffe! Nel periodo di preparazione di queste ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) È stata una puntata pregna l’ultima di Xe durante l’hotal termine della puntataha detto qualcosa che non doveva dire. Mydrama è l’eliminata della semifinale di X2020, al termine della puntata come sempre ci sono i commenti durante l’Hot. Nel tentativo di voler consolare Hell Raton per la perdita della concorrente, ma anche di sottolineare il grande lavoro fatto in questa edizione,, però commette una: “Ha lavorato tanto anche quando era bloccato con il. Un’affermazione che gela tutti e Hell Raton inizialmente non la prende bene: “Noooo non lo! Ok,ha appena fatto una! Nel periodo di preparazione di queste ...

mauro_suma : Guardale le bandiere, caro Diego, guardale: sono tutte di un solo colore, il colore del calcio, lo sport che Tu hai reso Tuo R.I.P - trash_italiano : sei tu ciccia che hai fatto tutte delle face che dici no vabbè #GFVIP - VioBebe : Se sembra impossibile allora si può fare: ce lo hai insegnato anche tu, Diego! ?????? #Maradona #D10S #AD10S… - ONadde : Ma tu facevi il ricottaro e t' magnav e sord e patete Giggì. Hai rinunciato a non fare un cazzo a Pomigliano per an… - Chutusumgal : RT @antonellabarra6: Ma non hai vergogna? Questo è il risultato anche del governo dove siede il tuo partito. Chi ha tergiversato sulle chiu… -

Ultime Notizie dalla rete : “Tu hai Di Napoli ammette: “Avessi avuto testa sarei arrivato in nazionale. Vierchowod non mi faceva toccar palla” Forza Napoli